Шкарлет звернувся до українців після відставки з посади міністра освіти України
Сергій Шкарлет звернувся до українців після того, як Рада підтримала його відставку з посади міністра освіти України. Він зазначив, що продовжить працювати у сфері освіти і науки.
Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.
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"Дякую за довіру та співпрацю Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, колегам-урядовцям та Секретаріату КМУ, народним депутатам України. Дякую начальникам ОВА, мерам міст, територіальним громадам, керівникам обласних департаментів освіти і науки і закладів освіти та наукових установ, освітянам, дітям і їхнім батькам, міжнародним партнерам, громадськості і, звісно, — команді МОН!", — написав Шкарлет.
Він подякував за спільну роботу, яка тривала понад два роки. За його словами, українці змогли згуртуватися, як ніколи та об’єднатися навколо спільної мети.
"Разом ми гідно тримали і продовжуємо тримати освітній і науковий фронт! Ми зробили те, у що багато хто не вірив! Але зробили! Разом! Попри все", — зазначив Шкарлет.
Ексміністр звернувся й до освітян та науковці. Він наголосив, що вони — неймовірний приклад єдності, міці, патріотизму та професіоналізму для всього світу. Шкарлет зазначив, що пишається кожним та кожною.
"Гордий був працювати разом з вами пліч-о-пліч, удосконалювати нашу освіту і науку, незважаючи ні на які перешкоди та виклики", — написав Шкарлет.
Він розповів, що пишається українськими вихованцями, учнями та студентами. За його словами, вони — наше гідне майбутнє.
"Саме ви будете розбудовувати Україну! Будьте завжди справедливими, чесними, людяними, постійно прагніть до знань. Завжди казав і буду казати – ставте перед собою максимально амбітну мету і впевнено йдіть до неї, незважаючи ні на що", — додав Шкарлет.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.