Рада відправила у відставку Міністра цифрової трансформації України Федорова
Сьогодні, 20 березня, Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його призначать на нову посаду.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
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"Федорова призначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.
Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.