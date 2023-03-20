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Рада відправила у відставку Міністра цифрової трансформації України Федорова

20 березня 2023 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Михайло Федоров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 березня, Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його призначать на нову посаду.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко

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Деталі

"Федорова призначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.

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