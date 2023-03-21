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Рада призначила трьох міністрів: результати голосування

21 березня 2023 12:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Парламент проголосував щодо трьох кадрових питань
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час пленарного засідання Верховної Ради сьогодні, 21 березня, народні депутати ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, відбулося голосування щодо нових посад для ексміністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, ексочільника Укрзалізниці Олександра Камишіна, а також був призначений новий міністр освіти та науки.  

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

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Подробиці

Михайло Федоров став віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. За його призначення віддали свої голоси 311 народних обранців. 

Федоров голосування 21 березня

Олександр Камишін став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. За це рішення проголосували 312 народних депутатів. 

Камишін голосування 21 березня

Оксен Лісовий був призначений новим міністром освіти та науки. За його призначення проголосували 313 народних депутатів. 

Призначення оксена лісового

Нагадаємо, після відставки з Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що продовжить працювати у цій сфері.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив кандидатуру директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Також раніше Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін 27 лютого заявив, що подає у відставку у зв'язку з переходом на нову посаду. 

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