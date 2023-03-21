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Комітет Ради схвалив кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти

21 березня 2023 10:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Голосування за нового міністра відбудеться на найближчому пленарному засіданні
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив кандидатуру директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі

Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що коли на посаду призначали ексочільника Міносвіти Сергія Шкарлета, профільний комітет утримався від позитивного рішення щодо нього.

Як відомо, Оксен Лісовий вже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки директора МАН.

З початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до війська як доброволець у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. 

Нагадаємо, після відставки з міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що продовжить працювати у цій сфері.

Окрім того, він подякував за спільну роботу, яка тривала понад два роки. За його словами, українці змогли згуртуватися як ніколи та об’єднатися навколо спільної мети. 

Тако, напередодні Рада відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Невдовзі його призначать на нову посаду.

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