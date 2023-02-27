Голова Укрзалізниці Камишін оголосив про свою відставку

Олександр Камишін

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що подає у відставку. Він переходить на нову посаду – очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Про це Олександр Камишін повідомив у Telegram.

Заява очільника Укрзалізниці

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", — написав Камишін.

Чиновник запевнив, що компанія "працює чітко і злагоджено", тому він залишає посаду "зі спокійним серцем".

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" розпочинає масштабну кампанію з українізації залізниці, у межах якої будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.

Також раніше стало відомо, що Світовий банк виділить українському національному залізничному перевізнику Укрзалізниця 25 мільйонів доларів гранту. Їх планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ.