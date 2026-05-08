Аналітик: новий Трудовий кодекс може звузити права матерів

Аналітик: новий Трудовий кодекс може звузити права матерів

Дата публікації: 8 травня 2026 13:53
Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ розкритикував окремі положення проєкту нового Трудового кодексу. Він зазначив, що вони можуть призвести до звуження соціальних гарантій для матерів, зокрема одиноких. За його словами, якщо раніше місце роботи зберігалося за жінкою до досягнення дитиною трирічного віку, то в новому проєкті цей термін скорочується до півтора року.

Про це Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Експерт розкритикував підхід до соціальних гарантій у Трудовому кодексі

За словами Куща, в документі передбачено скорочення періоду збереження робочого місця для жінок, які перебувають у декретній відпустці, а також спрощення процедури їх звільнення. Експерт наголосив, що якщо раніше місце роботи зберігалося за жінкою до досягнення дитиною трирічного віку, то тепер хочуть скоротити до півтора року.

"З одного боку, декларується стимулювання народжуваності, а з іншого — фактично зменшуються соціальні гарантії для матерів із малими дітьми", — зазначив він.

Також аналітик поставив під сумнів узгодженість таких підходів державної політики, вказавши на суперечність між заявленими цілями підтримки народжуваності та змістом окремих положень трудової реформи. На його думку, замість посилення захисту жінок із дітьми, новий кодекс може навпаки послабити їхні трудові гарантії, що потенційно вплине на рішення щодо народження дітей.

Крім того, експерт наголосив, що такі зміни потребують більш глибокого суспільного обговорення та переосмислення підходів до соціальної політики.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, у новому Трудовому кодексті можуть звузити права працівників. Тому Уповноважений ВР з прав людини просить створити окрему робочу групу при профільному парламентському комітеті. За його словами, він виступатиме проти звуження існуючих прав, які вже є в законодавстві.

Також міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев розповів, що у новому Трудовому договорі планують закріпити нові формати роботи. Крім того, мають бути покращені права працівників та роботодавців. Окремий пунк присвячений можливості офіційного працевлаштування молоді.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
