Детінізація та захист: Соболев назвав головні зміни Трудового кодексу

Міністр Олексій Соболев. Фото: Олексій Соболев / Facebook

Новий Трудовий кодекс передбачає три рівні змін на ринку праці. Це гарантії для працівника, прогнозованість для роботодавця і здатність держави краще працювати з детінізацією та захистом трудових прав. Для цього влада зробила 10 ключових блоків змін.

Про це заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час презентації реформи, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Гнучка робота, цифровізація та нові договори: що змінить Трудовий кодекс

До ключових блоків у новому Трудовому кодексі входитиме цифровізація, детінізація, підхід до мінімальної зарплати, нові типи договорів, правила найму, звільнення, відпустки в робочий час, захист батьківства і материнства, інспекція праці, представництво інтересів працівників, механізми вирішення спорів і імплементація директив ЄС.

За словами Соболева, кодекс дасть працівникам більше визначеності.

Зміни для працівників. Фото: Новини.LIVE

"Людина має чітко розуміти, на яких умовах працює, як фіксується робочий час, як оформлюються документи, які гарантії вона має при звільненні, як захищається від дискримінації або тиску. Окрема логіка — гнучкість без втрати захисту. Мені здається, зараз унікальний політичний шанс, коли ми можемо через консультації цього досягти. Дистанційна надомна гнучка робота має бути не неформальною домовленістю, а нормальним правовим режимом з гарантієм, де всі розуміють свої права та обов’язки", — зазначив він.

Читайте також:

Також міністр зазначив, що для роботодавця кодекс додає передбачені процедури.

Зміни для роботодавців. Фото: Новини.LIVE

"Це важливо, бо правова невизначеність шкодить працівнику і роботодавцям. Коли правила не чіткі, зростають ризики спорів, потім все опиняється в судах, і це не дозволяє формально економіку зростати", — додав урядовець.

За словами міністра Соболева, нинішнє трудове законодавство вже не відповідає реаліям сучасної економіки, через що частина трудових відносин фактично перебуває "в тіні".

Одним із ключових нововведень також стане розширення можливостей електронного документообігу. Це дозволить зменшити адміністративне навантаження як для працівників, так і для роботодавців.

Також кодекс передбачає появу нових видів трудових договорів, які дадуть змогу офіційно оформлювати формати роботи, що вже давно існують на практиці — зокрема дистанційну, сезонну, домашню чи роботу з нефіксованим графіком.

Нові формати роботи у новому Трудовому кодексі. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві наголошують, що безстрокова зайнятість залишиться основною формою трудових відносин. Водночас новий кодекс має врахувати зміни на ринку праці та легалізувати сучасні форми зайнятості, які раніше не були чітко врегульовані законом.

Окрему увагу в документі приділяють учнівським трудовим договорам. Йдеться про можливість офіційного працевлаштування молоді для отримання першого досвіду роботи. За словами урядовців, це має допомогти роботодавцям у підготовці кадрів та частково вирішити проблему дефіциту працівників.

Ще одним важливим напрямком реформи називають детінізацію ринку праці. Уряд вважає, що сьогодні багато людей фактично працюють як наймані працівники, але оформлені через інші форми зайнятості, через що не мають повного доступу до соціальних гарантій та захисту трудових прав.

Очікується, що новий кодекс має чіткіше визначити ознаки трудових відносин та допомогти відмежувати реальну зайнятість від схем дроблення бізнесу через спрощену систему оподаткування.

Крім того, документ передбачає створення більш ефективної системи вирішення трудових спорів через трудовий арбітраж. У Міністерстві зазначають, що це дозволить швидше врегульовувати конфлікти між працівниками та роботодавцями без багатомісячних судових процесів.

Окремо уряд підкреслює, що новий Трудовий кодекс є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Реформа входить до переговорного процесу з Європейським Союзом у межах напряму "соціальна політика та зайнятість". Кодекс має імплементувати європейські стандарти у сфері праці та стати одним із кроків до гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.

Як писали Новини.LIVE, якщо Рада ухвалить проєкт нового Трудового кодексу, то він стане чинним приблизно через шість місяців після завершення воєнного стану. Також суттєво розширює право на відпочинок: основна щорічна відпустка збільшується з 24 до 28 календарних днів. Суттєві зміни хочуть запровадити і щодо соцвідпустки на дітей — надаватиметься на сім календарних днів без урахування святкових днів як матері, так і батьку.

Також Новини.LIVE повідомляли чому новий Цивільний кодекс може бути небезпечним для медіа. За словами правозахисника Володимира Яворського, нові обмеження можуть заборонити говорити приватно про конкретну людину чи писати про неї в соцмережі. Може може торкнутися також активістів.