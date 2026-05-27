Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика Парламент запровадив в Україні нове свято

Парламент запровадив в Україні нове свято

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 12:13
Парламент запровадив в Україні нове свято
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба парламенту

У середу, 27 травня, Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. "За" проголосував 281 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

В Україні встановили День української музики

"Установити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня", — йдеться в тексті постанови.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що українська музика в умовах війни стала важливим елементом культурного спротиву та збереження національної ідентичності.

"Українська музика стає не лише мистецьким явищем, а й потужним засобом культурного спротиву, консолідації суспільства та збереження національного духу", — йдеться у документі.

Читайте також:

Автори постанови наголошують на необхідності системної підтримки українських виконавців та витіснення російського культурного продукту з українського медіапростору.

Також у документі згадується фестиваль Червона Рута, який став символом відродження української музики. Саме під час закриття фестивалю у 1989 році вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

"Фестиваль вивів українську музику з підпілля на широку сцену та показав силу національної культури як засобу консолідації суспільства", — зазначається у пояснювальній записці.

Очікується, що День української музики супроводжуватиметься концертами, фестивалями, тематичними теле- та радіопрограмами, а також культурними подіями в Україні та за кордоном.

Як писали Новини.LIVE, 27 травня Рада також підтримала припинення повноважень нардепа від "Голосу" Володимира Цабаля. Це було вже друге голосування за таке питання, адже 12 травня депутатам не вистачило голосів. Далі у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк.

Також парламент підтримав надання нових повноважень військово-лікарським комісіям. Вони отримають офіційні повноваження проводити медичні огляди кандидатів-іноземців для служби за контрактом. Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.

Верховна Рада музика свято
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації