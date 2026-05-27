Парламент запровадив в Україні нове свято

Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба парламенту

У середу, 27 травня, Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. "За" проголосував 281 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

В Україні встановили День української музики

"Установити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня", — йдеться в тексті постанови.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що українська музика в умовах війни стала важливим елементом культурного спротиву та збереження національної ідентичності.

"Українська музика стає не лише мистецьким явищем, а й потужним засобом культурного спротиву, консолідації суспільства та збереження національного духу", — йдеться у документі.

Читайте також:

Автори постанови наголошують на необхідності системної підтримки українських виконавців та витіснення російського культурного продукту з українського медіапростору.

Також у документі згадується фестиваль Червона Рута, який став символом відродження української музики. Саме під час закриття фестивалю у 1989 році вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

"Фестиваль вивів українську музику з підпілля на широку сцену та показав силу національної культури як засобу консолідації суспільства", — зазначається у пояснювальній записці.

Очікується, що День української музики супроводжуватиметься концертами, фестивалями, тематичними теле- та радіопрограмами, а також культурними подіями в Україні та за кордоном.

Як писали Новини.LIVE, 27 травня Рада також підтримала припинення повноважень нардепа від "Голосу" Володимира Цабаля. Це було вже друге голосування за таке питання, адже 12 травня депутатам не вистачило голосів. Далі у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк.

Також парламент підтримав надання нових повноважень військово-лікарським комісіям. Вони отримають офіційні повноваження проводити медичні огляди кандидатів-іноземців для служби за контрактом. Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.