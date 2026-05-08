Лубінець попередив про ризик звуження прав у новому Трудовому кодексі

Омбудсман Дмитро Лубінець.

Україні необхідно ухвалити новий Трудовий кодекс, адже чинне законодавство, ухвалене ще у 1973 році, більше не відповідає сучасним реаліям ринку праці. Проте Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що документ має оновити систему, але не звужувати права працівників. Тому він виступатиме проти звуження існуючих прав, які вже є в законодавстві.

Про це Лубінець заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Новий Трудовий кодекс може звузити права українців

Омбудсман заявив, що нинішній Кодекс законів про працю був створений за радянських часів і базувався на зовсім інших принципах трудових відносин.

"Ми всі адекватно розуміємо, що закон, прийнятий у 1973 році за радянської влади, не просто застарів — він був побудований на іншій логіці побудови трудових відносин у суспільстві. Зараз ми живемо в абсолютно інших реаліях", — наголосив він.

Водночас посадовець зазначив, що ухвалення документа в першому читанні має стати лише початком тривалої та складної роботи над реформою. Для цього він закликав створити окрему робочу групу при профільному парламентському комітеті та попередив, що навколо документа буде багато дискусій і тиску з боку різних груп.

"У роботодавців — свій інтерес, у працівників — свій, у уряду — свій, навіть у міжнародних організацій абсолютно своя філософія", — пояснив він.

Крім того, омбудсман наголосив, що для нього ключовими залишаються два принципи — захист прав громадян України та відповідність нового кодексу Конституції.

"Я буду категорично проти звуження існуючих прав, які вже є в законодавстві. Конституцію України ніхто не скасовував, і на цьому я точно стоятиму", — підкреслив Лубінець.

За його словами, реформа трудового законодавства має оновити правила праці відповідно до сучасних умов, але не погіршити соціальні гарантії для працівників.

Також Лубінець заявляв, що у новому Трудовому кодексі відсутні мінімальні та максимальні межі щорічних додаткових оплачуваних відпусток.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, у новому Трудовому кодексі буде більше визначеності для працівників та гарантій для роботодавців. Також офіційно хочуть закріпити дистанційну надомну гнучку роботу. Крім того, передбачено ще кілька нових видів трудових договорів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що новий Трудовий кодекс стане чинним приблизно через шість місяців після завершення воєнного стану. Важливі зміни, зокрема, стосуватимуться відпусток. У тому числі соцвідпусток на дітей — її можуть отримати як мати, так і батько.