Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів

Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів

Дата публікації: 28 квітня 2026 12:56
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада вже 19-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 4 травня до 2 серпня 2026 року. Відповідне рішення ухвалили 315 нардепів під час засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

законопроєкт про воєнний стан
Законопроєкт про воєнний стан на сайті Ради. Фото: скриншот

Воєнний стан в Україні триватиме щонайменше до 27 квітня

"Затвердити указ президента від 27 квітня 2026 року №342/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.

Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 3 травня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у парламенті з’явилася нова народна депутатка. До фракції "Слуга народу" увійшла Олена Київець. Парламентарка склала присягу 28 квітня.

Читайте також:

Водночас нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль заявив, що складає мандат. Згідно зі списком ЦВК, його може замінити в Раді політолог Микола Давидюк. Поки офіційної інформації про можливе входження Давидюка до Ради немає.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
