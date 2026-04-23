Президент пропонує надати ширші повноваження главам кількох адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов, якими пропонує надати ширші повноваження главам кількох військових адміністрацій. Йдеться про населені пункти Волноваського та Маріупольського районів Донеччини і Новопавлівську сільську військову адміністрацію Дніпропетровщини. Документи передано на розгляд керівництву парламенту.

Які повноваження можуть отримати керівники адміністрацій у прифронтових районах

Текст документ поки відсутній, проте у назві проєктів постано сказано, що таким особам можуть надати повноваження, передбачені частиною другою ст. 10 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".

Згідно із цим пунктом, начальник військової адміністрації отримує право виконувати функції місцевої влади — зокрема, повноваження районної ради, її виконавчих органів та керівництва громади. Фактично це означає, що ключові управлінські рішення в районі ухвалюватимуться одноосібно.

Також керівник адміністрації може самостійно визначати структуру виконавчих органів: змінювати склад підрозділів, перерозподіляти обов’язки та кадрові ресурси. Працівників, чиї посади не увійдуть до оновленої структури, можуть перевести на інші посади або відправити у простій.

Окрім цього, всі органи місцевого самоврядування, а також комунальні підприємства, установи та організації району підпорядковуються військовій адміністрації.

Як писали Новини.LIVE, у четвер, 23 квітня, Зеленський зробив кадрові зміни серед очільників місцевих управлінь Служби безпеки України. Нових посадовців отримали спецслужби в Харківській, Херсонській та Київській областях. Дехто перейшов працювати до іншої області.

Також Новини.LIVE писали, що у парламенті рекордно низька кількість нардепів — 391. Проте вже наступного тижня ситуація може трохи змінитись. Очікується, що до "Слуги народу" додасться один депутат.