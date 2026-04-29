ВР підтримала за основу законопроєкт про альтернативну енергетику

Депутати в залі парламенту.

Верховна Рада повторно розглянула законопроєкт №14271, який передбачає зміни до регулювання ринку відновлюваної енергетики в Україні. Нардепи 29 квітня підтримали цей документ за основу. "За" проголосували 236 нардепів.

Нардепи мають намір перезапустити зелену енергетику

Документом планується зробити систему більш стабільною, привабливою для інвесторів і менш залежною від бюджетного навантаження. Акцент спрямовано на розвиток альтернативних джерел енергії — сонячної, вітрової та інших видів генерації.

Нардепи зазначають, що в умовах енергетичних викликів і війни це питання набуває особливого значення, адже дозволяє диверсифікувати енергосистему та зменшити залежність від традиційних ресурсів.

Загалом законопроєкт пропонує оновити механізми функціонування ринку. Зокрема:

удосконалити систему підтримки виробників "зеленої" енергії ;

; врегулювати фінансові розрахунки між учасниками ринку;

створити більш прозорі та передбачувані умови для інвесторів.

Очікується, що це допоможе зменшити накопичені борги в секторі та покращити платіжну дисципліну.

Також нові правила мають забезпечити більш зрозумілі гарантії повернення вкладених коштів.

Цей документ може стати важливим кроком для розвитку "зеленої" енергетики та зміцнення енергетичної незалежності країни.

