Рада може дозволити військовим ввозити авто без мита: законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 17:47
Депутати в сесійному залі. Фото: пресслужба ВР

У Верховній Раді з’явилися законопроєкти щодо ввезення військовими до України транспортних засобів. Йдеться про нульове мито та нульовий податок для діючих військовослужбовців. Автором є нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкти на сайті Ради. Фото: скриншот

Парламент розгляне пільги на ввезення авто для військових

Тексти документів поки відсутні. Законопроєкти передали на розгляд керівництву.

Ініціатива може суттєво спростити доступ військових до транспорту, який часто використовується як для виконання службових завдань, так і для особистих потреб. Наразі ввезення автомобілів в Україну передбачає сплату мита, акцизу та ПДВ, що значно збільшує кінцеву вартість авто.

У разі ухвалення змін військовослужбовці зможуть заощаджувати значні суми при купівлі та ввезенні транспортних засобів із-за кордону. Водночас деталі механізму, можливі обмеження та перелік осіб, які зможуть скористатися пільгою, стануть відомі після оприлюднення повного тексту законопроєктів.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні, 24 квітня, в парламенті також зареєстрували законопроєкт про скасування податку на щомісячну грошову виплату "єСадок". Таку ініціативу подав уряд. Таким чином батьки можуть отримати більше коштів.

Також нардепи можуть запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні. Автори законопроєкти вважаєють, що заперечення Голодомору — це теж інструмент гібридної війни. Крім того, хочуть карати за виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких заперечується Голодомор.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
