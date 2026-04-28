Парламент продовжив термін мобілізації в Україні

Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада вже 19-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 2 серпня 2026 року. Таке рішення підтримали 304 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.

Законопроєкт про мобілізацію на сайті Ради. Фото: скриншот

"Затвердити указ президента України від 27 квітня 2026 року №343/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 2 серпня 2026 року.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні парламент також продовжив термін дії воєнного стану. Він теж триватиме щонайменше до 2 серпня. Відповідне рішення ухвалили 315 нардепів.

Крім того, сьогодні Верховна Рада поповнилась ще однією депутаткою. Присягу склала Олена Київець. Вона увійшла до фракції "Слуга народу".