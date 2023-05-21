Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: ОП

У японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Український лідер та прем'єр Канади говорили про подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України в протистоянні російській агресії. Та зараз критичний момент для нас та для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", — наголосив Зеленський.

Глава держави також подякував Джастіну Трюдо та Канаді за допомогу Україні.





Нагадаємо, вчора, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава української держави взяв участь у саміті "Великої сімки" та провів важливі переговори із стратегічними партнерами України.

Також ми писали, що вчора Володимир Зеленський зустрівся практично з усіма представниками країн G7. Вже в другій половині дня Президент України провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Додамо, у рамках саміту G7 у Японії Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном.