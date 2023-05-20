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Зеленський розповів, про що спілкувався з лідерами G7

20 травня 2023 18:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський розповів, про що спілкувався з лідерами G7
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7 в Хіросімі. Фото: ОП України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава української держави взяв участь у саміті "Великої сімки" та провів важливі переговори із стратегічними партнерами України.

Про це повідомляє Володимир Зеленський на своїй cторінці в Telegram.

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Сьогодні, 20 травня, завершився перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки".

Український Президент зустрівся із провідними світовими лідерами. Зокрема, з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні обговорили посилення можливостей захисту життя від російського повітряного терору.

Голові британського уряду, Ріші Сунаку, Зеленський подякував за надані сучасні винищувачі для Україні. Глава української держави заявив, що це "історичні речі".

Президент Зеленський також заявив, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які необхідні всім вільним націям.

З президентом Франції обговорили безпекову ситуацію. Глава української держави заявив, щоб це була змістовна розмова, яка "додала впевненості в нашому руху до перемоги України".

З канцлером Німеччини Олафом Шольцом пройшли перемовини щодо прискорення чесного миру для України та посилення спільної роботи в рамках G7.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прилетів до Японії. Тут глава української держави взяв участь у саміті лідерів країн "Великої сімки".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав. Він закликав сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою.

Додамо, що Володимир Зеленський планує зустрітися у Хіросімі з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн Групи семи.

 

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