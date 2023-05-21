Зеленский встретился с премьер-министром Канады
В японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского и Трюдо
Украинский лидер и премьер Канады говорили о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности и обороны, ситуации на фронте, обучении украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важности реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантической интеграции Украины.
"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства также поблагодарил Джастина Трюдо и Канаду за помощь Украине.
Напомним, вчера, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.
Также мы писали, что вчера Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
Добавим, в рамках саммита G7 в Японии Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.