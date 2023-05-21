Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: ОП

В японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер и премьер Канады говорили о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности и обороны, ситуации на фронте, обучении украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важности реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантической интеграции Украины.

"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Джастина Трюдо и Канаду за помощь Украине.

Напомним, вчера, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.

Также мы писали, что вчера Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Добавим, в рамках саммита G7 в Японии Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.