Зеленский завтра встретится с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Встреча состоится завтра, 9 февраля, в Брюсселе.

Об этом сообщает CNN.

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По информации издания, Мелони посетит Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Кроме того, она проведет двусторонние переговоры с президентом Зеленским.

Детали предстоящей встречи политиков пока неизвестны.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.

Сегодня также планируется встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.