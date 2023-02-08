Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі

Зеленський вирушить до Парижа для зустрічі з Макроном, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа. Там він зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це пише видання BFMTV.
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Деталі
Французький телеканал з посиланням на інформацію Єлисейського палацу, повідомив, що Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського та Олафа Шольца у середу ввечері.
Три лідери зустрінуться під час вечері в президентському палаці, повідомило AFP джерело, знайоме з цим питанням.
Німецьке агентство DPA також повідомило, що політики зустрінуться у середу.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.
Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.