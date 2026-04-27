Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію

Президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації в України. Це вже буде 19-тий раз коли Рада голосуватиме за ці питання. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію знову буде продовжено на 90 діб.

Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 2 серпня

"Затвердити указ президента від 27 квітня 2026 року №342/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.

Крім того, пропонується продовжити термін мобілізації.

Очікується, що ці документи парламент розгляне вже цього тижня, адже термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 4 травня.

Читайте також:

Якщо Рада затвердить укази президента, то обмеження будуть продовжені до 2 серпня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Раді також зареєстрували проєкт закону, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору. Також нардепи пропонують карати за виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких заперечується Голодомор або виправдовується цей злочин. Поки документ опрацьовується в комітеті.

Також у парламенті зареєстрована ініціатива про покарання за українофобію. Зокрема, пропонується прописати визначення українофобії. За словами нардепів, це умисні дії, що шкодять нашій державі: публічні заклики до заперечення суб’єктності України та права українців на самовизначення; виправдання асиміляції або підкорення українського народу.