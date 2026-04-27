Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації в України. Це вже буде 19-тий раз коли Рада голосуватиме за ці питання. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію знову буде продовжено на 90 діб.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 2 серпня
"Затвердити указ президента від 27 квітня 2026 року №342/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану", — йдеться в документі.
Крім того, пропонується продовжити термін мобілізації.
Очікується, що ці документи парламент розгляне вже цього тижня, адже термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 4 травня.
Якщо Рада затвердить укази президента, то обмеження будуть продовжені до 2 серпня.
