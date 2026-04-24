Україна
Головна Політика Рада наступного тижня може продовжити мобілізацію в Україні

Дата публікації: 24 квітня 2026 13:47
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Їх має внести до парламенту президент України Володимир Зеленський. Поки документи на сайті відсутні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

допис Железняка
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Мобілізацію та воєнний стан продовжать до 2 серпня

Попередньо, воєнний стан та мобілізацію знову буде продовжено на 90 діб. Це вже буде 19-тий раз коли Рада голосуватиме за ці питання.  

Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації завершується 4 травня, тому вже наступний такий період триватиме до 2 серпня.

Крім того, за словами Железняка, нардепи можуть прозглянути законопроєкт про публічні закупівлі, а також низку документів щодо євроінтеграції та Ukraine Facility

Обмеження під час воєнного стану

Зазначимо, що у період дії воєнного стану не дозволяється організовувати масові зібрання, а також заборонено змінювати Конституцію.

Окрім цього, можуть запроваджуватися обмеження на пересування громадян, примусове відчуження майна для оборонних потреб і залучення людей до виконання суспільно важливих робіт. Також можливе припинення діяльності окремих політичних партій та громадських організацій, якщо вони діють проти суверенітету України.

Як писали Новини.LIVE, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що примусове поповнення лав ЗСУ є безальтернативним механізмом, адже ресурс добровольців вже вичерпано. За його словами, без мобілізації неможливо докомплектувати військо. Тому наголосив, що якщо не буде армії — не буде фронту.

Також Новини.LIVE писали, що після 4 травня частині українці доведеться поновалювати відстрочку. Це можна зробити через систему ЦНАПів чи у застосунку "Резерв+". Водночас деякі відстрочки будуть продовжені у автоматичному режимі.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
Реклама

