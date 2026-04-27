Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 10:11
Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Это уже будет 19-й раз когда Рада будет голосовать за эти вопросы. Ожидается, что военное положение и мобилизацию снова будет продлены на 90 суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Военное положение и мобилизацию продлят до 2 августа

"Утвердить указ президента от 27 апреля 2026 года №342/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Законопроект о продлении военного положения на сайте Рады. Фото: скриншот

Кроме того, предлагается продлить срок мобилизации.

Законопроект о продлении срока мобилизации. Фото: скриншот

Ожидается, что эти документы парламент рассмотрит уже на этой неделе, ведь срок действия нынешнего военного положения и мобилизации завершается 4 мая.

Читайте также:

Если Рада утвердит указы президента, то ограничения будут продлены до 2 августа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрировали проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Также нардепы предлагают наказывать за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается Голодомор или оправдывается это преступление. Пока документ прорабатывается в комитете.

Также в парламенте зарегистрирована инициатива о наказании за украинофобию. В частности, предлагается прописать определение украинофобии. По словам нардепов, это умышленные действия, которые вредят нашему государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации