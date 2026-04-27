Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Это уже будет 19-й раз когда Рада будет голосовать за эти вопросы. Ожидается, что военное положение и мобилизацию снова будет продлены на 90 суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Военное положение и мобилизацию продлят до 2 августа

"Утвердить указ президента от 27 апреля 2026 года №342/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается продлить срок мобилизации.

Ожидается, что эти документы парламент рассмотрит уже на этой неделе, ведь срок действия нынешнего военного положения и мобилизации завершается 4 мая.

Если Рада утвердит указы президента, то ограничения будут продлены до 2 августа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрировали проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Также нардепы предлагают наказывать за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается Голодомор или оправдывается это преступление. Пока документ прорабатывается в комитете.

Также в парламенте зарегистрирована инициатива о наказании за украинофобию. В частности, предлагается прописать определение украинофобии. По словам нардепов, это умышленные действия, которые вредят нашему государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа.