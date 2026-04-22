Нардеп пропонує карати за українофобію: законопроєкт

Нардеп пропонує карати за українофобію: законопроєкт

Дата публікації: 22 квітня 2026 20:51
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію. Автором є нардеп Микола Княжицький. Документ передали на розгляд керівництву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Що таке українофобія

Текст та супровідні документи до законопроєкту поки відсутні.

"Вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію. Чому це важливо саме зараз? Ми бачимо величезний запит суспільства на справедливість. Українці в Україні мають бути захищені від принижень та інформаційних атак", — написав Княжицький у Facebook.

Допис Миколи Княжицького у Facebook. Фото: скриншот

Нардеп наголосив, що в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу українського суспільства.

"Чинного законодавства сьогодні недостатньо, щоб повністю охопити це явище. Поняття українофобії ширше, ніж те, що пропонує Стаття 161 Кримінального кодексу України. Наразі чіткого покарання за порушення немає. І тому я запропонував конкретизувати відповідальність щодо таких дій", — додав він.

У документі Княжицький, зкорема, пропонує прописати визначення українофобії.

"Це умисні дії, що шкодять нашій державі: публічні заклики до заперечення суб’єктності України та права українців на самовизначення; виправдання асиміляції або підкорення українського народу; публічна зневага до нашої мови, культури та національних особливостей з метою підірвати нашу ідентичність", — каже він.

Як повідомляли Новини.LIVE, у парламенті також зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами є нардепи Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Текст документа поки теж немає.

Також Новини.LIVE писали, що у парламенті антирекорд із кількості нардепів. Із конституційних 450 станом на 22 квітня є лише 391 парламентар. Проте вже наступного тижня склад фракції "Слуга народу" може збільшитись.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
Реклама

