Зеленский в Японии встретился с Эммануэлем Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: Reuters

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский встретился со многими представителями стран G7. Президент Украины в субботу также встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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В рамках саммита G7 в Японии Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Спасибо Франции за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины", — написал Президент Украины.

Также он добавил, что поддержка Франции относительно коалиции истребителей и ее участия в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов очень важна.

Кроме этого Владимир Зеленский акцентировал внимание на приоритетности реализации украинской формулы мира и вовлечении в нее как можно больше стран. Президент Украины проинформировал о продуктивном визите на саммит Лиги арабских государств.

"Благодарен Эммануэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию. Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании.

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