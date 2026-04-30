Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Вони триватимуть щонайменше до 2 серпня. Відповідні документи Верховна Рада схвалила 28 квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картки законопроєктів.

Обмеження під час воєнного стану

Термін дії теперішнього воєнного стану та мобілізації мав завершитись 3 травня.

Рішення про продовження воєнного стану підтримали 315 парламентарів. Водночас за продовження терміну мобілізації проголосували лише 304.

Додамо, що під час воєнного стану заборонено організовувати масові зібрання, а також не можна змінювати Конституцію.

Також влада може запровадити обмеження на пересування громадян, а також запровадити примусове відчуження майна для оборонних потреб і залучення людей до виконання суспільно важливих робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 квітня Рада розблокувала будівництво Музею Революції Гідності в Києві. Його планують збудувати в центрі Києва — на алеї Героїв Небесної Сотні, поруч із Майданом Незалежності. Будівництво музею триває вже кілька років, але відкладається через бюрократичні процедури.

Крім того, депутати проголосували за відновлення конкурсів на держслужбу. Перевагу хочуть віддати ветеранам. Такожу буде запроваджена система адаптації для нових працівників.