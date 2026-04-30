Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Дата публикации 30 апреля 2026 14:45
Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Они продлятся как минимум до 2 августа. Соответствующие документы Верховная Рада приняла 28 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточки законопроектов.

Ограничения во время военного положения

Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации должен был завершиться 3 мая.

Решение о продлении военного положения поддержали 315 парламентариев. В то же время за продление срока мобилизации проголосовали лишь 304.

Добавим, что во время военного положения запрещено организовывать массовые собрания, а также нельзя менять Конституцию.

Также власти могут ввести ограничения на передвижение граждан, а также ввести принудительное отчуждение имущества для оборонных нужд и привлечение людей к выполнению общественно важных работ.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 апреля Рада разблокировала строительство Музея Революции Достоинства в Киеве. Его планируют построить в центре Киева — на аллее Героев Небесной Сотни, рядом с Майданом Независимости. Строительство музея продолжается уже несколько лет, но откладывается из-за бюрократических процедур.

Кроме того, депутаты проголосовали за возобновление конкурсов на госслужбу. Предпочтение хотят отдать ветеранам. Также будет введена система адаптации для новых работников.

Владимир Зеленский военное положение Евгений Лавренчук мобилизация
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

