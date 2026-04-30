Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Они продлятся как минимум до 2 августа. Соответствующие документы Верховная Рада приняла 28 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточки законопроектов.

Ограничения во время военного положения

Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации должен был завершиться 3 мая.

Решение о продлении военного положения поддержали 315 парламентариев. В то же время за продление срока мобилизации проголосовали лишь 304.

Добавим, что во время военного положения запрещено организовывать массовые собрания, а также нельзя менять Конституцию.

Также власти могут ввести ограничения на передвижение граждан, а также ввести принудительное отчуждение имущества для оборонных нужд и привлечение людей к выполнению общественно важных работ.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 апреля Рада разблокировала строительство Музея Революции Достоинства в Киеве. Его планируют построить в центре Киева — на аллее Героев Небесной Сотни, рядом с Майданом Независимости. Строительство музея продолжается уже несколько лет, но откладывается из-за бюрократических процедур.

Кроме того, депутаты проголосовали за возобновление конкурсов на госслужбу. Предпочтение хотят отдать ветеранам. Также будет введена система адаптации для новых работников.