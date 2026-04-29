Парламент розблокував будівництво Музею Революції Гідності

Засідання Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14166 про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Цим документом нардепи розблокували будівництво цього меморіалу. Таке рішення підтримали 278 парламентарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Музей Майдану дозволили будувати у межах червоних ліній вулиць

Документ передбачає низку винятків із чинних обмежень, що регулюють будівництво в історичній частині столиці та вздовж вулично-дорожньої мережі.

Згідно з ухваленими змінами, норми, які встановлені законом про автомобільні дороги та забороняють розміщення об’єктів у межах червоних ліній вулиць, більше не застосовуватимуться до будівництва меморіально-музейного комплексу.

Також частково послаблено вимоги, що стосуються територій поблизу історичних будівель. Раніше такі обмеження суттєво ускладнювали проєктування та погодження документації, однак тепер їх дію тимчасово обмежено для реалізації цього проєкту.

Будівництво музею триває вже кілька років і неодноразово відкладалося. Основними причинами були складні містобудівні обмеження, вимоги до охорони історичного середовища та необхідність узгодження меж захисних зон у центральній частині Києва.

Ухвалені зміни покликані зняти частину цих бар’єрів і прискорити реалізацію одного з ключових меморіальних проєктів сучасної України.

Яким має бути майбутній меморіал

Музей Революції Гідності стане національним меморіально-музейним простором, присвяченим подіям 2013–2014 років та пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Його планують збудувати в центрі Києва — на алеї Героїв Небесної Сотні, поруч із Майданом Незалежності, де відбувалися ключові події Революції Гідності.

Проєкт передбачає створення комплексного простору, який включатиме:

музейну експозицію про події Майдану;

меморіальну частину на честь Загиблих;

освітній центр для лекцій і досліджень;

відкриту громадську зону для заходів і відвідувачів.

