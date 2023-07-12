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Зеленський проводить підсумкову пресконференцію у Вільнюсі: прямий ефір Новини.LIVE

12 липня 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський проводить підсумкову пресконференцію у Вільнюсі: прямий ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить підсумкову пресконференцію на полях саміту НАТО. Він розповість про важливі зустрічі з лідерами країн.

Подивитися прямий ефір з пресконференції Зеленського можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Пресконференція Зеленського у Вільнюсі

Український лідер розповість, про що вдалося домовитись та з якими гарантіями делегація повертається додому.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО. Він подякував за таке визнання на саміті у Вільнюсі.

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