Україна має право обрати ті гарантії безпеки, які їй потрібні, — Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.
Про це Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг говорили на пресконференції.
Гарантії безпеки для України
"Україна має право обрати ті гарантії безпеки, які їй потрібні. Бо, якщо Путін виграє, це буде небезпечно для всієї Європи", — наголосив Столтенберг.
Зеленський зазначив, що гарантії безпеки від країн Заходу не повинні замінити Україні членство в НАТО. Він також заявив, що не вважає Будапештський меморандум гарантіями безпеки.
"Новий документ повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Хоча всі ми розуміємо, що найкраща гарантія для нас — членство в Альянсі. На шляху до нього ми хотіли б мати ті гарантії, які є зараз у нас. Ми хочемо, щоб це базувалося не тільки на наших стосунках з іншими країнами, а й був виписаний документ", — наголосив глава держави.
Він додав, Україна потрібна НАТО не менше, ніж навпаки.
Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони провели спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.
Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.
Додамо, Зеленський сказав, що Україна розуміє, що не може вступити до НАТО під час війни з російськими окупантами. Це буде можливо, коли будуть відповідні умови.