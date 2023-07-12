Україна має право обрати ті гарантії безпеки, які їй потрібні, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Про це Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг говорили на пресконференції.

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"Україна має право обрати ті гарантії безпеки, які їй потрібні. Бо, якщо Путін виграє, це буде небезпечно для всієї Європи", — наголосив Столтенберг.

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки від країн Заходу не повинні замінити Україні членство в НАТО. Він також заявив, що не вважає Будапештський меморандум гарантіями безпеки.

"Новий документ повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Хоча всі ми розуміємо, що найкраща гарантія для нас — членство в Альянсі. На шляху до нього ми хотіли б мати ті гарантії, які є зараз у нас. Ми хочемо, щоб це базувалося не тільки на наших стосунках з іншими країнами, а й був виписаний документ", — наголосив глава держави.

Він додав, Україна потрібна НАТО не менше, ніж навпаки.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони провели спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Додамо, Зеленський сказав, що Україна розуміє, що не може вступити до НАТО під час війни з російськими окупантами. Це буде можливо, коли будуть відповідні умови.