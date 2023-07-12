Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию в Вильнюсе: прямой эфир Новини.LIVE
Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию на полях саммита НАТО. Он расскажет о важных встречах с лидерами стран.
Посмотреть прямой эфир с пресс-конференции Зеленского можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Пресс-конференция Зеленского в Вильнюсе
Украинский лидер расскажет, о чем удалось договориться и с какими гарантиями делегация возвращается домой.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.
Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.
Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.