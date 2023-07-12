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Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию в Вильнюсе: прямой эфир Новини.LIVE

12 июля 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию в Вильнюсе: прямой эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию на полях саммита НАТО. Он расскажет о важных встречах с лидерами стран.

Посмотреть прямой эфир с пресс-конференции Зеленского можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Пресс-конференция Зеленского в Вильнюсе

Украинский лидер расскажет, о чем удалось договориться и с какими гарантиями делегация возвращается домой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.

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