Зеленський зустрівся з Байденом

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Вони поспілкуються в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

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За словами українського лідера, у полі зору буде безпека та все, що її посилює. Зеленський наголосив, що зустріч очікується змістовною.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Додамо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО. Він подякував за таке визнання на саміті у Вільнюсі.