Столтенберг заявив, що наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції з Володимиром Зеленський.

Читайте також:

Відносини між НАТО та Україною

За словами Столтенберга, рішення, які були прийняті на саміті НАТО, розпочинають початок нової сторінки у відносинах між Альянсом та Україною.

"Рішення, прийняті у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні", — заявив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони проводять спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

Також ми писали, що країни-члени НАТО поки що не дають запрошення Україні щодо членства в Альянсі, проте союзники обіцяють це зробити, коли буде спільна згода та вдалий час для цього. Це стало відомо зі змісту підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору, який буде схвалено.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім. За його словами, наразі країни-члени Альянсу мають набагато більшу впевненість у цьому, ніж у 2008 році.