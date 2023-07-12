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Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО, — Зеленський

12 липня 2023 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує Плану дій щодо членства в НАТО. Він подякував за таке визнання на саміті у Вільнюсі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, безпека — це ключове завдання на саміті НАТО, на всіх зустрічах та в усій комунікації. Зеленський наголосив, що Україна вже є і завжди буде донором спільної безпеки.

"Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат — це визнання, що Україна не потребує Плану дій щодо членства на цьому шляху. Дякую за таке визнання", — повідомив Зеленський.

Він наголосив, що дуже б хотів, щоб сьогодні був успіх на саміті НАТО для України. Йдеться про гарантії безпеки.

За словами Зеленського, Рада Україна — НАТО може дати необхідну інституційну визначеність. 

"Поки ми йдемо до членства в НАТО, Україна потребує дієвих гарантій безпеки — саме на шляху в Альянс. Зараз маємо відповідний пакет гарантій, і я прошу вас підтримати та приєднатись до нього", — зазначив український лідер.
  
Він також звернув увагу на формулювання щодо "умов" для запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, абсолютна більшість українців розраховує на конкретику. 

"Ми сприймаємо їх саме як безпекові умови. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але потім це буде наша спільна сила — коли Україна приєднається до Альянсу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

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