Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції: що обговорили

Володимир Зеленський

Сьогодні, 1 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Вони скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Про це розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті", — повідомив Зеленський.

До того ж вони окремо звернули увагу на подальші кроки з реалізації формули миру.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебуває з візитом у Києві.

Також ми писали, що 30 березня, Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.

Додамо, у середу, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили шлях до миру.