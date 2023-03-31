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Зеленський зустрівся з президенткою Молдови: про що розмовляли

31 березня 2023 19:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мая Санду та Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Деталі візиту та переговорів лідерів

Глава Української держави поінформував колегу про ситуацію на фронті. Лідери висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку росії та обмінялися думками щодо необхідності подальшого санкційного тиску на москву.

переговори

Також зазначається, що Володимир Зеленський і Мая Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії.

"Президент України привітав спільний прогрес у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем", — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу було приділено питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

переговори

Президенти України та Молдови також обговорили прогрес і подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив подяку молдовській стороні за ухвалене національним парламентом рішення про визнання Голодомору в Україні актом геноциду українського народу.

Нагадаємо, 31 березня голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії, а також президентка Молдови приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Зокрема, Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

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