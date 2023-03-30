Зеленський на зустрічі з делегацією німецького оборонно-промислового концерну

Сьогодні, 30 березня, Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського із делегацією німецького оборонно-промислового концерну

"Провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером", — пише Президент.



Детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку. Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі.



"Вдячний провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України. Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Також пригадаємо, що 29 березня Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. На збільшенні фінансування наполягали міністерства оборони та закордонних справ країни.