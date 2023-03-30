Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну
Сьогодні, 30 березня, Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну. На зустрічі був голова правління Армін Паппергер.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
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Зустріч Зеленського із делегацією німецького оборонно-промислового концерну
"Провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером", — пише Президент.
Детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку. Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі.
"Вдячний провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України. Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", — додав Зеленський.
Нагадаємо, що Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
Також пригадаємо, що 29 березня Берлін погодив новий пакет військової допомоги для України. На збільшенні фінансування наполягали міністерства оборони та закордонних справ країни.