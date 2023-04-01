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Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та росіян: деталі

1 квітня 2023 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 квітня, Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва. До того ж у список потрапили громадяни рф.

Про це йдеться в указах Зеленського.

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Деталі

У санкційному списку є декілька українців та понад 230 росіян. Обмеження було введено також проти 154 компаній рф та однієї з тимчасово окупованого Мелітополя.

Санкції було запроваджено й проти Мінфіну рф та Ради Федерації Федеральних зборів росії.

Обмеження будуть діяти протягом 10 років.

Нагадаємо, проросійському бізнесмену із Запоріжжя В’ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство виявило, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Також ми писали, що Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові санкції проти агресорів. До санкційного списку, куди включили не тільки російські компанії, а й іранські та сирійські, увійшло понад 400 фізичних і юридичних осіб.

Додамо, міжнародна робоча група з питань санкцій проти рф, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол, спільно з експертами Київської школи економіки дослідили, як обмеження вплинули на російську економіку за останній рік.

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