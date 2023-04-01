Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции: что обсудили

Владимир Зеленский

Сегодня, 1 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

Об этом рассказал Зеленский в своем Telegram-канале.

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Подробности

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", — сообщил Зеленский.

К тому же, они отдельно обратили внимание на дальнейшие шаги по реализации формулы мира.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Маей Санду, которая по его приглашению находится с визитом в Киеве.

Также мы писали, что 30 марта Владимир Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна. На встрече был председатель правления Армин Паппергер.

Добавим, в среду, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили путь к миру.