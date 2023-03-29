Зеленський зідзвонився з прем'єркою Італії: ключові теми розмови

Володимир Зеленський

У середу, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили шлях до миру.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram.

Про що розмовляли політики

Як зазначає глава держави, разом з італійською прем'єркою вони обговорили двосторонні та міжнародні ініціативи.

"Шлях до миру в Україні — повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі!" — сказав Президент.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.