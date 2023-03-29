Зеленський зідзвонився з прем'єркою Італії: ключові теми розмови
У середу, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили шлях до миру.
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram.
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Про що розмовляли політики
Як зазначає глава держави, разом з італійською прем'єркою вони обговорили двосторонні та міжнародні ініціативи.
"Шлях до миру в Україні — повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі!" — сказав Президент.
Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.