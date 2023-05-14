Зеленский приехал к Макрону на ужин: подробности визита в Париж
В Елисейском дворце подтвердили, что сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж. Там он проведет рабочий ужин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает CNN и Le Figaro.
Визит Зеленского в Париж
"Этот обмен мнениями позволит им продолжить и углубить диалог доверия после их встречи 8 февраля в Париже и регулярных телефонных обменов с тех пор", — цитирует CNN пресс-службу французского лидера.
Также отмечается, что во время встречи Макрон подтвердит неизменную поддержку Франции и Европы по восстановлению законных прав Украины и защите ее фундаментальных интересов.
"Поэтому дискуссия в этот вечер будет сосредоточена на поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины. Два президента также обсудят долгосрочные перспективы возвращения мира в Европу, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который поддерживает Франция", — заявили в Елисейском дворце.
Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Макрона сообщает, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины".
"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", — заявили в Елисейском дворце.
Подтвердил свой визит в Париж и сам Зеленский. Он написал об этом в своем Telegram.
"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — рассказал украинский лидер.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на то, чтобы создать коалицию стран-партнеров, в рамках которой нашим военным будут переданы истребители западного образца.
Также мы писали, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.
14 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.
Также ранее стало известно, что после визита Германии Владимир Зеленский посетит Францию. Визит в Париж запланирован на сегодняшний день.