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Зеленский приехал к Макрону на ужин: подробности визита в Париж

14 мая 2023 21:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский приехал к Макрону на ужин: подробности визита в Париж
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже 9 февраля 2023 года. Фото: Офис Президента
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Елисейском дворце подтвердили, что сегодня, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж. Там он проведет рабочий ужин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает CNN и Le Figaro.

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Визит Зеленского в Париж

"Этот обмен мнениями позволит им продолжить и углубить диалог доверия после их встречи 8 февраля в Париже и регулярных телефонных обменов с тех пор", — цитирует CNN пресс-службу французского лидера.

Также отмечается, что во время встречи Макрон подтвердит неизменную поддержку Франции и Европы по восстановлению законных прав Украины и защите ее фундаментальных интересов.

"Поэтому дискуссия в этот вечер будет сосредоточена на поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины. Два президента также обсудят долгосрочные перспективы возвращения мира в Европу, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который поддерживает Франция", — заявили в Елисейском дворце.

Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Макрона сообщает, что "сегодняшняя дискуссия будет посвящена поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины".

"Два президента также смогут обсудить долгосрочные перспективы возвращения к миру в Европе, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает", — заявили в Елисейском дворце.

Подтвердил свой визит в Париж и сам Зеленский. Он написал об этом в своем Telegram.

"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — рассказал украинский лидер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его поездки в страны Европы направлены на то, чтобы создать коалицию стран-партнеров, в рамках которой нашим военным будут переданы истребители западного образца.

Также мы писали, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с президентом Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом. После встречи Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины.

14 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Также ранее стало известно, что после визита Германии Владимир Зеленский посетит Францию. Визит в Париж запланирован на сегодняшний день.

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