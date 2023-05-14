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Зеленський розповів, якого результату чекає від своїх закордонних візитів

14 травня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, якого результату чекає від своїх закордонних візитів
Президент України Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що його поїздки до країн Європи спрямовані на те, щоб створити коаліцію країн-партнерів, у межах якої нашим військовим передадуть винищувачі західного зразка.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з Олафом Шольцом, передає Офіс Президента.

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Коаліція винищувачів для України

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх", — розповів Зеленський.

Український лідер наголосив, що продовжить обговорювати це питання з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також буде звертатися до німецької сторони, щоб вона підтримала державу. 

"Сьогодні в українському небі — перевага Росії. Але наше завдання — бути потужними в цьому просторі", — заявив Зеленський.

Олаф Шольц наголосив, що підтримка Німеччини спрямована на посилення спроможностей України захищати свої території, щоб змусити Росію відступити й покинути українську землю.

Зеленский и Шольц
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

Також ми писали, що 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава української держави вже зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Додамо, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

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