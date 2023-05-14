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Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу Україні

14 травня 2023 15:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся із президентом Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після зустрічі Зеленський подякував за військову підтримку України.

Про це пише Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці.

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Деталі

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за всебічну підтримку України в жорстокій війні, яку розвʼязала Росія проти українського народу.

"Дякую Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і всьому німецькому народу за кожне врятоване завдяки вашій підтримці життя українців. Допомога Німеччини — це захист життя. Життя наших людей у містах і селах, які надійно захищає, зокрема, надана вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова підтримка. Україна вміє бути вдячною та завжди буде вдячна вашій країні!" — сказав Президент України.

 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у Берліні зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром

Учора ж, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Також того дня Зеленський зустрівся і з Папою Римським у Ватикані. 

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