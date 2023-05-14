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Зеленський зустрівся у Берліні з президентом Німеччини Штайнмаєром

14 травня 2023 10:40
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Зеленський зустрівся у Берліні з президентом Німеччини Штайнмаєром
Президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава української держави вже зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Про це повідомляє видання Welt.

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Як зазначає видання, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв у Берліні президента України Володимира Зеленського на офіційному початку його візиту до Німеччини.

У неділю вранці, 14 травня, Зеленський прибув у колоні автомобілів до палацу Бельвю, офіційної резиденції глави Німеччини. Після запису Зеленського в книзі відгуків була запланована розмова Федерального президента з українським гостем. Зазначається, що з обох сторін має бути чотири консультанти.

Також на сьогодні запланована зустріч президента України з канцлером ФРН.

Нагадаємо, 14 травня після опівночі Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Він зазначив, що мета його візиту — зброя, винищувачі, ППО та потужний пакет допомоги для України.

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