Зеленський зустрівся у Берліні з президентом Німеччини Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

У неділю, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава української держави вже зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром.

Про це повідомляє видання Welt.

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Як зазначає видання, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв у Берліні президента України Володимира Зеленського на офіційному початку його візиту до Німеччини.

У неділю вранці, 14 травня, Зеленський прибув у колоні автомобілів до палацу Бельвю, офіційної резиденції глави Німеччини. Після запису Зеленського в книзі відгуків була запланована розмова Федерального президента з українським гостем. Зазначається, що з обох сторін має бути чотири консультанти.

Також на сьогодні запланована зустріч президента України з канцлером ФРН.

Нагадаємо, 14 травня після опівночі Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Він зазначив, що мета його візиту — зброя, винищувачі, ППО та потужний пакет допомоги для України.