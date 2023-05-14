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Після Німеччини Зеленський відвідає ще одну європейську державу

14 травня 2023 18:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Після Німеччини Зеленський відвідає ще одну європейську державу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Після візиту Німеччини Володимир Зеленський відвідає Францію. Візит до Парижа запланований на сьогодні.

Про це пише видання AFP.

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Деталі

Джерела видання повідомляють, що Президент України прибуде до Парижу до кінця сьогоднішнього дня.

"Президент України Володимир Зеленський очікується сьогодні в Парижі після відвідин Риму в суботу і Німеччини сьогодні", — йдеться в повідомленні.

Зеленського має зустріти Макрон

Французьке видання Le Figaro повідомляє, що Зеленський повинен приземлитися ввечері на авіабазі Велізі Віллакубле. Його зустрінуть прем'єр-міністр Елізабет Берн і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Інші ж джерела кажуть, що український Президент залишиться в готелі Inercontinental і вилетить у понеділок о 7:30 ранку з Орлі. Його повинен прийняти президент Франції Еммануель Макрон у понеділок вранці у Версальському палаці.

 

Зазначимо, що це не перший візит глави української держави до Франції з початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2023 року Зеленський приїздив до Парижа, щоб зустрітись із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у Берліні зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром

Окрім цього, Президент України  зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. Після закінчення зустрічі Шольц запевнив Зеленського щодо подальшої підтримки українського народу.

Учора ж, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

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