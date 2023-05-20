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Сьогодні Зеленський прибуде на саміт G7 до Японії, — ЗМІ

20 травня 2023 08:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сьогодні Зеленський прибуде на саміт G7 до Японії, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський прибуде до Японії. Він візьме участь в саміті "Великої сімки" у місті Хіросіма.

Про це повідомляє Kyodonews.

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Зеленський відвідає Японію

Візит українського лідера до азійської країни стане першим з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 

Японський уряд підтвердив, що Зеленський особисто візьме участь у зустрічі G7 на заході Японії.

У пресрелізі МЗС Японії йдеться, що Зеленський, який спочатку мав бути присутнім на саміті онлайн, висловив "сильне" бажання приєднатися до нього особисто.

"Після ретельного розгляду порядку денного саміту і розкладу ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G7 за особистої присутності Президента Зеленського в останній день саміту", — йдеться в повідомленні.

Український лідер візьме участь у сесії "миру та стабільності" між лідерами країн G7 та запрошених країн, Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

За словами джерел, знайомих з планом, український лідер також розглядає можливість відвідати музей Хіросіми, який документує руйнування, спричинені американською атомною бомбою в 1945 році, і покласти вінок до розташованого неподалік кенотафу жертвам атомного бомбардування.

Лідери "Великої сімки", зокрема ядерних держав — Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів, зробили те саме за день до цього, продемонструвавши свою рішучу незгоду з будь-якою погрозою або застосуванням ядерної зброї Росією у війні.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, стартував саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав. Він закликав сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою.

Додамо, Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джо Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".

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