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Зеленский прилетел в Японию на саммит Большой семерки

20 мая 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский прилетел в Японию на саммит Большой семерки
Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму. Фото: Reuters/Issei Kato
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава Украинского государства примет участие в саммите Большой семерки и проведет важные переговоры с партнерами и друзьями нашей страны.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на своем официальном Twitter-аккаунте.

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию.

Здесь глава Украинского государства примет участие в саммите лидеров стран Большой семерки.

Цель визита Президента

Президент Украины отметил необходимость присутствия на таком мероприятии.

"Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы", — так наметил цель своего визита глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что сегодня мир в Украине станет ближе.

Напомним, вчера, 19 мая, стартовал саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же, на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал содействовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

Добавим, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Хиросиме с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках саммита стран Группы семи.

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