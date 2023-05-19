Зеленський під час саміту G7 зустрінеться з Байденом у Японії

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час зустрічі у Києві 20 лютого 2023 року. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".

Про це під час телемарафону розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що зустріч Зеленського та Байдена відбудеться "в найближчі дні".

На запитання, чи йдеться про зустріч в рамках саміту G7, керівник ОП України відповів "Так".

Окрім цього, він підтвердив інформацію, що делегація України з Саудівської Аравія вирушає до Японії.

Також Єрмак заявив, що від 19 травня "можна сказати офіційно про створення коаліції літаків". На його думку, Зеленський під час зустрічі з Байденом" у деталях буде проговорювати не тільки це питання, а й багато інших питань".

Нагадаємо, інформаційне агентство Bloomberg заявило, що Президент України Володимир Зеленський вирішив особисто взяти участь у саміті "Великої сімки" в Японії.

Також ми писали, cьогодні, 19 травня, триває перший день саміту країн G7 у Японії. Лідери "Великої сімки" погодилися вводити подальші санкції проти Росії та підтвердили своє зобов'язання протистояти "незаконній, невиправданій та неспровокованій" війні РФ в Україні.