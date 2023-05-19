Зеленський звернувся до учасників саміту Ліги арабських держав

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Ліги арабських країн 19 травня 2023 року. Фото: ОП України

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав. Він закликав сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Що сказав Зеленський

На початку промови Зеленський подякував принцу Мухаммаду та місту Джидда, яке приймає цей саміт. Також український Президент заявив, що сподіваєтья, що всі присутні тут заради миру.

Окрім цього, Зеленський заявив, що війна ніколи не була вибором українців.

"Наші війська не йшли до чужих земель, ми не займаємося анексіями й грабежем ресурсів інших народів. Але ми ніколи й не підкоримося будь-яким чужинцям та колонізаторам. Тому ми боремось! І я впевнений, що цю нашу головну емоцію зрозуміють усі ваші народи. Також я впевнений, що всі ваші народи зрозуміють і головний заклик, який хочу залишити тут, у Джидді. Шляхетний заклик до всіх вас — сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою!" — сказав Президент.

Із Зеленським приїхав і Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу

Під час Ліги арабських держав Зеленський наголосив на тому, що Крим став першим, хто постраждав від російської агресії та окупації.

"Разом зі мною тут — високоповажний Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, одного з корінних народів України. Їхній дім — це Крим, осередок мусульманської культури в Україні. Століттями кримськотатарський народ був і має залишитися невідʼємною та сильною складовою мусульманської спільноти світу. Але Крим став першим, хто постраждав від російської окупації, і досі більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — це саме мусульмани", — сказав Зеленський.

Зеленський звернувся і до прибічників Кремля

Президент України заявив, що попри всю підтримку з боку мусульманських держав, також є і ті, хто війну в Україні вважає конфліктом.

"І навіть якщо тут, на саміті, є люди, які мають інший погляд на війну, що відбувається на нашій землі, називаючи її конфліктом, я впевнений: ми всі можемо бути єдині в тому, щоб урятувати з кліток російських тюрем наших людей. На жаль, у світі й тут, серед вас, є ті, хто заплющує очі на клітки та незаконні анексії. Я тут для того, щоб кожен дивився чесно. Хоч би як старалися впливати росіяни, але незалежність все ж має бути. І я хочу подякувати Саудівській Аравії, хочу подякувати абсолютній більшості з вас за підтримку сталих міжнародних позицій і Статуту ООН", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент Зеленський сьогодні, 19 травня, прибув до Саудівської Аравії. Це його перший в історії візит у країну.

Також Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".