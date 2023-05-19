Саміт країн G7 в Японії: головні питання та виступ Зеленського

Лідери країн G7 на саміті в Японії. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє сайт саміту та Reuters.

Читайте також:

Саміт G7 в Японії

Розпочалася 49-та зустрів лідерів країн "Великої сімки" під головуванням прем'єра Японії Фуміо Кісіди. Саміт триватиме з 19 по 21 травня.

Учасники саміту:

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Франції Еммануель Макрон;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

президент США Джо Байден;

керівники Євросоюзу — Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн.

На зустріч країн G7 були також запрошені представники Австралії, Бразилії, В'єтнаму, Індії, Південної Кореї, Коморських островів, Островів Кука, Індонезії та України.

Що обговорять на саміті

Основні питання порядку денного переговорів:

ядерне роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї;

регіональні проблеми;

енергетична та продовольча безпека;

економічна безпека;

зміни клімату;

охорона здоров'я;

розвиток технологій, цифровізація;

права людини.

Очікується, що лідери G7 оголосить про посилення санкцій проти Росії та обговорять стратегію щодо війни проти України.

Особливу увагу буде також приділено відносинам з Китаєм та країнами Глобального Півдня.

Лідери країн G7 порушать питання щодо міжнародного мирного саміту. Також вони будуть говорити про виділення нової економічної допомоги Україні.

На зустрічі в Японії обговорять тему "мирних переговорів" щодо війни Росії проти України. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову висловив бажання виступити посередником.

На сайті саміту йдеться, що за підсумками зустрічі можуть бути посилені санкції у сфері енергетики та експорту товарів до РФ. Лідери поговорять про російську торгівлю алмазами.

"Ви почуєте потужну заяву про єдність, силу та відданість у нашій відповіді на агресивну війну Росії. Ви побачите нові кроки, зроблені для економічної ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну", — сказав високопоставлений чиновник США.

До того ж G7 може заборонити імпорт російського газу трубопроводами, робота яких раніше була припинена або скорочена. Представники "Великої сімки" також вирішать, як закрити лазівки РФ для ухилення санкцій.

"Японія хотіла б продемонструвати тверду рішучість G7 категорично заперечувати військові агресії, будь-які загрози застосування ядерної зброї, а також спроби повалення міжнародного порядку, що мають історичне значення", — наголосив голова саміту.

Виступ Зеленського на саміті

Український лідер Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт від японського прем'єра Фуміо Кісіди під час його візиту до Києва 21 березня 2023.

Виступ Зеленського був запланований в онлайн-форматі, однак з'явилася інформація про те, що він може відвідати Японію для виступу на саміті.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вирішив особисто взяти участь у саміті "Великої сімки" в Японії. Він прилетить до Хіросіми на військовому літаку Збройних сил США.

Також ми писали, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна-агресорка Росія є загрозою не тільки Україні, а й усьому світу. Тому, за його словами, важливо досягти миру в Україні.