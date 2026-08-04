Військовослужбовці, що проходять службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення, отримають відпустки

Володимир Зеленський підписує закон. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення соціальних і правових гарантій для військовослужбовців. Документ № 4931-IX розширює соціальні й правові гарантії для військовослужбовців з числа умовно-достроково звільнених осіб, надаючи їм право на відпустки, можливість переведення до інших підрозділів та додаткові підстави для звільнення зі служби. Його парламент ухвалив 14 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

В Україні змінюються правила служби для військових після умовно-дострокового звільнення

Закон передбачає нові соціальні гарантії для військовослужбовців, які уклали контракт після умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі. Також він уточнює порядок їхнього переведення між військовими частинами та розширює перелік підстав, за яких вони можуть бути звільнені зі служби.

Згідно із законом, такі військові отримають право на щорічну оплачувану основну відпустку тривалістю 30 календарних днів із повним збереженням грошового й матеріального забезпечення. За бажанням її можна буде використати не лише повністю, а й поділити на кілька частин.

Окрім цього, для цієї категорії військовослужбовців передбачили можливість оформити відпустку для лікування на підставі висновку військово-лікарської комісії, пройти реабілітацію після поранення або повернення з полону, а також отримати короткострокову відпустку через сімейні обставини чи інші поважні причини.

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Окремими положеннями врегульовано права жінок, які проходять військову службу за такими контрактами. Зокрема, їм гарантується відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до вимог чинного законодавства.

Також документ визначає нові правила зміни місця служби. Після щонайменше одного року служби у спеціалізованому підрозділі військовослужбовець зможе перевестися до іншої військової частини Сил оборони. Водночас таке переведення допускається і раніше, якщо його не призначили на посаду відповідно до рекомендацій військово-лікарської комісії.

Законодавчі зміни також доповнюють перелік підстав для звільнення зі служби. До нього віднесли досягнення граничного віку, визнання непридатним або тимчасово непридатним за станом здоров'я, встановлення інвалідності через поранення чи хворобу, звільнення з полону, вагітність, необхідність догляду за дитиною, набрання чинності обвинувальним вироком суду, а також завершення особливого періоду чи проведення демобілізації.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують звільнити від оподаткування списані кредитні борги загиблих захисників, військовополонених, зниклих безвісти та військових, які отримали інвалідність через війну. Законодавча ініціатива має усунути ситуацію, коли після списання боргу родини або самі військові змушені сплачувати податки з такої суми. Над відповідним законопроєктом уже працює парламентська робоча група.

Також на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із закликом скасувати автоматичне право на відстрочку від мобілізації для чоловіків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей. Автор пропонує залишити відстрочку лише у випадках, коли діти можуть залишитися без належного догляду, зокрема для одиноких батьків або сімей, де виховують дитину з інвалідністю. На думку ініціатора, чинна норма створює нерівні умови між батьками з різною кількістю дітей та потребує перегляду.